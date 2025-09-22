الإثنين 2025-09-22 09:57 ص
 

وزارة العمل تحقق في 102 حادث عمل خلال 8 أشهر

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 22-09-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-    حققت مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل في 102 حادث عمل بمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، اعتمدت الوزارة حتى نهاية شهر آب الماضي 942 مشرف سلامة وصحة مهنية و230 لجنة سلامة وصحة مهنية داخل المؤسسات.


وفي السياق نفسه، أظهر التقرير تسجيل 80 شكوى تتعلق بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في بعض مواقع العمل، إلى جانب 37 شكوى خاصة بالتبليغ عن إصابات وحوادث عمل.


وأكدت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة ايمان العبداللات أن فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.


وأشارت إلى أن فرق التفتيش تطبق ما ورد في أنظمة السلامة والصحة المهنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ى

منوعات شاهد سلطعون يتسلل إلى أذن طفل في المكسيك

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحقق في 102 حادث عمل خلال 8 أشهر

خ

منوعات غرق فتاة بعد هجوم تمساح في الهند

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

يب

منوعات الملك تشارلز يزور أكبر معمّرة في العالم - فيديو

وزارة التعليم العالي

خاص بالوكيل التعليم العالي: نتائج إساءة الاختيار مطلع الأسبوع القادم

الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

خاص بالوكيل بشرى للكباتن..نظام جديد للتطبيقات الذكية وهذا العمر التشغيلي للمركبات - فيديو

علم تركيا.

عربي ودولي تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة