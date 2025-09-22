وزارة العمل تحقق في 102 حادث عمل خلال 8 أشهر

وبحسب تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، اعتمدت الوزارة حتى نهاية شهر آب الماضي 942 مشرف سلامة وصحة مهنية و230 لجنة سلامة وصحة مهنية داخل المؤسسات.
وفي السياق نفسه، أظهر التقرير تسجيل 80 شكوى تتعلق بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في بعض مواقع العمل، إلى جانب 37 شكوى خاصة بالتبليغ عن إصابات وحوادث عمل.
وأكدت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة ايمان العبداللات أن فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن فرق التفتيش تطبق ما ورد في أنظمة السلامة والصحة المهنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
