وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي واعتماده بالتعاون مع الـ GIZ ويشمل ثلاث مراحل وهي الإطار التشريعي ومهارات الاتصال والتواصل والسلامة والصحة المهنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر لرفع كفاءة وقدرات مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم بما ينعكس على جودة العمليات التفتيشية.
