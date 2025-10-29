وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد.

وشارك في البرنامج التدريبي 20 مفتشا ومفتشة من موظفي الوزارة الجدد بحضور مساعد الأمين العام للعمليات إبراهيم الساكت ومدير مديرية السلامة والصحة المهنية المهندسة ايمان العبداللات ومدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 المنفذ من قبل التعاون الدولي الالماني GIZ اليكساندر موندن.



وقد تم تصميم البرنامج التدريبي واعتماده بالتعاون مع الـ GIZ ويشمل ثلاث مراحل وهي الإطار التشريعي ومهارات الاتصال والتواصل والسلامة والصحة المهنية.