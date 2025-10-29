الأربعاء 2025-10-29 09:38 ص
 

وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد

البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد
جانب من البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة العمل البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد.

وشارك في البرنامج التدريبي 20 مفتشا ومفتشة من موظفي الوزارة الجدد بحضور مساعد الأمين العام للعمليات إبراهيم الساكت ومدير مديرية السلامة والصحة المهنية المهندسة ايمان العبداللات ومدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 المنفذ من قبل التعاون الدولي الالماني GIZ اليكساندر موندن.


وقد تم تصميم البرنامج التدريبي واعتماده بالتعاون مع الـ GIZ ويشمل ثلاث مراحل وهي الإطار التشريعي ومهارات الاتصال والتواصل والسلامة والصحة المهنية.


وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر لرفع كفاءة وقدرات مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم بما ينعكس على جودة العمليات التفتيشية.

 
 
