وزارة المياه: الهطولات المطرية ترتفع الى 5,6 % من الموسم و 1,6 مليون متر مكعب تدخل السدود

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاربعاء 26/11/2025 الى ما نسبته 5,6 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .

اضافة اعلان