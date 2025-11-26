وزارة المياه: الهطولات المطرية ترتفع الى 5,6 % من الموسم و 1,6 مليون متر مكعب تدخل السدود
الأربعاء، 26-11-2025
11:21 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/755236
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاربعاء 26/11/2025 الى ما نسبته 5,6 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .
اضافة اعلان
وبينت ان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي بلغت 1,6 مليون متر مكعب ، سجلت اغلبيتها في سد الملك طلال (841) الف متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الى 45,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 15,7% .