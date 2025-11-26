الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

وزارة المياه: الهطولات المطرية ترتفع الى 5,6 % من الموسم و 1,6 مليون متر مكعب تدخل السدود

وزارة المياه والري : الهطولات المطرية ترتفع الى 5,6 % من الموسم 1,6 مليون متر مكعب تدخل السدود
ارشيفية
 
الأربعاء، 26-11-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاربعاء   26/11/2025  الى ما نسبته 5,6  %  من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .

اضافة اعلان

 

وبينت ان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي بلغت 1,6 مليون متر مكعب ، سجلت اغلبيتها في سد الملك طلال (841) الف متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الى 45,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 15,7%  .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة