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وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون

وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون
وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون
الأحد، 23-02-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال استقباله وفدا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد، أوجه التعاون، خاصة في المشاريع المائية الاستراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني.

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وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي ومديره العام الدكتور ميرزا حسن، والمدير الفني للصندوق الدكتور عماد الإمام، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمود نابي.


وأكد أبو السعود أن الأردن يسير بسرعة وثبات لتنفيذ الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، أحد أهم مشاريعه الاستراتيجية، الذي سيمكنه من الاعتماد عليه كمصدر مستدام وطموح لتأمين احتياجاته، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ليكون مستفيدا من الطاقة المتجددة لتأمين جزء من احتياجاته المائية، مثمنا اهتمام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في هذا المشروع خاصة أن الصندوق من المؤسسات التمويلية الدولية المهمة على مستوى العالم.

 
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