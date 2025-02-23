وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون

وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي ومديره العام الدكتور ميرزا حسن، والمدير الفني للصندوق الدكتور عماد الإمام، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمود نابي.
وأكد أبو السعود أن الأردن يسير بسرعة وثبات لتنفيذ الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، أحد أهم مشاريعه الاستراتيجية، الذي سيمكنه من الاعتماد عليه كمصدر مستدام وطموح لتأمين احتياجاته، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ليكون مستفيدا من الطاقة المتجددة لتأمين جزء من احتياجاته المائية، مثمنا اهتمام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في هذا المشروع خاصة أن الصندوق من المؤسسات التمويلية الدولية المهمة على مستوى العالم.
-
أخبار متعلقة
-
"الصحة" تحتفل باختتام مشروع رعاية
-
حسان يؤكد أهمية خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بتوفير السلع بأسعار مناسبة
-
بلدية إربد توقع اتفاقية لإدارة تدوير النفايات
-
وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب
-
بني مصطفى ترعى افتتاح أعمال مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"
-
وزير العدل يبحث والسفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين
-
“التنمية والتشغيل”: تمويل 1599 مشروعا بقيمة 21.1 مليون دينار
-
الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية