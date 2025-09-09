وزارتا "الشباب" و"التربية" تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارتا الشباب والتربية والتعليم، في مسرح المدارس الأردنية الدولية، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني، للعمل التطوعي، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية الدكتور ياسين الهليل، ومدير إدارة الأنشطة في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة.

وأكد الهليل، أن العمل التطوعي نهج راسخ في الفكر الهاشمي، وأن المبادرات التطوعية في المدارس قادرة على إحداث تغيير إيجابي وصناعة مجتمع أكثر تماسكا عبر مشروعات نوعية ذات أثر مستدام.



وقال إن وزارة الشباب تعمل على ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي القائم على أسس مهنية ومعايير واضحة، بما يضمن استدامة الأثر واستثمار طاقات الشباب بفعالية، مشيرا إلى تركيز الدورة الثالثة على المبادرات الإبداعية والمستدامة، وإلى شمولية المشاركة من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس الخاصة في مختلف المحافظات.



من جانبه، أشار الشوابكة، إلى الدور المهم الذي تؤديه المدارس الخاصة في دعم منظومة العمل التطوعي، موضحا أن السنوات الماضية شهدت مبادرات مميزة بحاجة إلى مزيد من المأسسة والتطوير لضمان الاستدامة وقياس الأثر.



وبين أن جائزة الحسين، تشكل إطارا وطنيا ومعيارا واضحا يسهمان في تفعيل مشاركة المدارس الخاصة وتمكين طلبتها ومعلميها من الانخراط المسؤول في خدمة المجتمع.



وتضمن اللقاء، الذي حضرته مديرة المدارس الأردنية الدولية الدكتورة جمانة أبو حجلة، ومندوب التعليم الخاص الدكتور إياد الصرايرة، عرضا تعريفيا قدمه عضو لجنة إدارة الجائزة الدكتور أشرف بني محمد، تناول أهداف الجائزة ورسالتها وفئاتها وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافة إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة.