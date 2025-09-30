وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يعد فرصة للدعوة إلى الله، واستلهام القيم النبوية لإرشاد المجتمعات، وإعادة الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بما يعزز مسيرة البناء والقدرة على مواجهة التحديات.

