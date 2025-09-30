الثلاثاء 2025-09-30 03:33 م
 

وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الثلاثاء، 30-09-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يعد فرصة للدعوة إلى الله، واستلهام القيم النبوية لإرشاد المجتمعات، وإعادة الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بما يعزز مسيرة البناء والقدرة على مواجهة التحديات.

اضافة اعلان


وأضاف الخلايلة خلال رعايته اليوم الثلاثاء الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الشؤون النسائية في الوزارة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إن إحياء الذكرى هو إحياء لمولد أعظم قائد لأمة وحضارة عريقة أغنت البشرية بقيم الحق والعدل والمساواة والتسامح والمحبة، وأنارت دروب الخير والصدق والوفاء، لافتا إلى أهمية اتباع النهج النبوي لبناء أمة قوية، وقادرة على مواجهة أعدائها وتجاوز كل ما يعترض مسيرتها من تحديات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اى

فيديو الوكيل الغذاء والدواء" تدعو لتجنب هذا الخطأ الشائع

هيئة الاعتماد وضمان الجودة

أخبار محلية أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة

te

أخبار الشركات بنك الاتحاد الراعي الحصري لمهرجان "ألوان" للأطفال

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية "توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي

قلقلق

فيديو منوع نوافذ ذكية تحجب الضوء خلال ثوانٍ

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص في هجوم بين بيت لحم والقدس



 
 





الأكثر مشاهدة