وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي

وأضاف الخلايلة خلال رعايته اليوم الثلاثاء الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الشؤون النسائية في الوزارة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إن إحياء الذكرى هو إحياء لمولد أعظم قائد لأمة وحضارة عريقة أغنت البشرية بقيم الحق والعدل والمساواة والتسامح والمحبة، وأنارت دروب الخير والصدق والوفاء، لافتا إلى أهمية اتباع النهج النبوي لبناء أمة قوية، وقادرة على مواجهة أعدائها وتجاوز كل ما يعترض مسيرتها من تحديات.
