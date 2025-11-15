58 مهندسا يؤدون القسم القانوني في الطفيلة

07:14 م

الوكيل الإخباري- أدى 58 مهندسا ومهندسة القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين الأردنيين، خلال حفل أقيم في قاعة مؤسسة اعمار الطفيلة، بحضور مندوب محافظ الطفيلة المتصرف مراد الخلفات ونقيب المهندسين عبدالله غوشة، ورئيس فرع النقابة في الطفيلة صهيب العوران. اضافة اعلان





وأعرب غوشة خلال الحفل الذي حضره أيضا رئيس مجلس المحافظة مصطفى العوران، ورئيس لجنة البلدية محمد الكريميين عن اعتزازه بانضمام كوكبة جديدة من المهندسين والمهندسات إلى النقابة كبداية لمسيرة مهنية ووطنية قائمة على الأمانة والمسؤولية والعطاء.