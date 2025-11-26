وزير الاتصال الحكومي: تعاملنا مع وسائل إعلام نشرت أخبارا زائفة حول أحداث الرمثا

وقال المومني خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تواصلت مع بعض وسائل الإعلام التي بثت أخبارا زائفة وكان أمام تلك الجهات إما تصويب الأخبار أو التعامل معها وفق أحكام القانون.
وأضاف أن الإعلام الوطني شريك حقيقي وفاعل للحكومة في نقل رسالتها وبث الحقيقة والالتزام بالموضوعية ونقل الحقيقة وعدم تضليل المجتمع من خلال الأخبار المضللة وغير الصحيحة.
وأشاد المومني بجهود الأجهزة الأمنية التي تعاملت ليل الثلاثاء الأربعاء مع أشخاص متطرفين في لواء الرمثا بمحافظة إربد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: نحارب الواسطة ومبالغة بالحديث عن الرشوة
-
وزير العمل: حصر كافة الوظائف على جدول التشكيلات للعام المقبل لوظيفة مفتش العمل
-
افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة
-
ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
الرمثا توحّد الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية
-
وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية
-
تحذير حكومي هام لجميع المدخنين في المملكة
-
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء