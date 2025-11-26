وزير الاتصال الحكومي: تعاملنا مع وسائل إعلام نشرت أخبارا زائفة حول أحداث الرمثا

03:19 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني أن الحكومة كانت على وشك محاسبة وسائل إعلام نشرت أخبارا زائفة حول الأحداث الأمنية التي جرت في الرمثا. اضافة اعلان





وقال المومني خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تواصلت مع بعض وسائل الإعلام التي بثت أخبارا زائفة وكان أمام تلك الجهات إما تصويب الأخبار أو التعامل معها وفق أحكام القانون.



وأضاف أن الإعلام الوطني شريك حقيقي وفاعل للحكومة في نقل رسالتها وبث الحقيقة والالتزام بالموضوعية ونقل الحقيقة وعدم تضليل المجتمع من خلال الأخبار المضللة وغير الصحيحة.



وأشاد المومني بجهود الأجهزة الأمنية التي تعاملت ليل الثلاثاء الأربعاء مع أشخاص متطرفين في لواء الرمثا بمحافظة إربد.