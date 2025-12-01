وزير الاقتصاد الرقمي والريادة: توجه لإنشاء 16 مركزا حكوميا شاملا في المحافظات

وقال سميرات خلال مناقشة مشروع قانون موازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من 5 مراكز حكومية مع نهاية العام الحالي، ومركز واحد مع بداية العام المقبل.
وأضاف أن هذه المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 ليلا على مدار ستة أيام في الأسبوع، وبنسبة رضا من قبل المراجعين تجاوزت 94%.
وأشار سميرات إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية، مع إعادة هندسة بعض الإجراءات لتجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
