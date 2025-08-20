الأربعاء 2025-08-20 03:32 م
 

وزير الثقافة :استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
 
الأربعاء، 20-08-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون في سائر محافظات المملكة في حقول" الفن التشكيلي ، والنحت، والخط العربي والزخرفة، والموسيقى، والمسرح والدراما.

وأضاف خلال اللقاء الحواري الذي جاء بعنوان "رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير العمل الثقافي، الذي عقد مساء أمس في منتدى السلط الثقافي، إنه فيما يتعلق بالمكتبات، فقد تم تجهيز عدد منها، كما تم إصدار 126 عنوانا في المعارف العامة والآداب والعلوم، وتزويد المؤسسات والأفراد بـ 100 آلف كتاب.


وأشار إلى أن مجموع النشاطات التي تم تنفيذها ضمن إنجازات وزارة الثقافة في مديريات الثقافة في المحافظات منذ بداية العام وحتى الآن، بلغت 2803 فعالية، ما بين الأمسيات والندوات والمؤتمرات والعروض المسرحية والموسيقية، وعروض الأفلام ومعارض التشكيل والورش العملية والدورات التدريبية المتنوعة.

 
 
