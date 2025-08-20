وزير الثقافة :استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون في سائر محافظات المملكة في حقول" الفن التشكيلي ، والنحت، والخط العربي والزخرفة، والموسيقى، والمسرح والدراما.

وأضاف خلال اللقاء الحواري الذي جاء بعنوان "رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير العمل الثقافي، الذي عقد مساء أمس في منتدى السلط الثقافي، إنه فيما يتعلق بالمكتبات، فقد تم تجهيز عدد منها، كما تم إصدار 126 عنوانا في المعارف العامة والآداب والعلوم، وتزويد المؤسسات والأفراد بـ 100 آلف كتاب.