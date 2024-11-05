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وزير الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "لوحة ترسم فرحة" دعما لأطفال غزة

جانب من افتتاح المعرض التشكيلي
جانب من افتتاح المعرض التشكيلي
الثلاثاء، 05-11-2024 12:22 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة معرض الفن التشكيلي "لوحة ترسم فرحة"، الذي سيخصص ريع مبيعاته دعما لأطفال غزة، مساء اليوم الاثنين في غاليري رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى، وبمشاركة تشكيليين أردنيين وعرب.اضافة اعلان


وقال الرواشدة في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، في حفل افتتاح المعرض الذي نظمته الوزارة وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، ويأتي في إطار التضامن مع الأهل في غزة؛ إن افتتاح المعرض الذي يهدف لدعم أطفال غزة، يأتي انسجاما مع المواقف الأردنية المشرفة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه فلسطين وأبناء غزة وأهلها، والأردن بقيادة جلالته لا يألو جهدا لوقف العدوان على غزة.

وفي حفل الافتتاح الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة ماهر نفش والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي وسفيرا ماليزيا محمد نصري عبد الرحمن وتايلند سوبراك برونغثورا، في الأردن، ومدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان عبد الهادي المجالي، أكد وزير الثقافة أن المواقف الأردنية المشرقة والمساندة تجاه فلسطين وأهلها ليست حديثة العهد بل هي منذ بداية القضية الفلسطينية.

واعتبر أن القضية الفلسطينية شأن أردني داخلي وملف وطني، والأردن كان على الدوام بمواقفه السياسية الداعمة لفلسطين وغزة سيبقى كذلك بقيادة جلالة الملك الداعم الرئيس لفلسطين، ولإيقاف الحرب على غزة.
 
gnews

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