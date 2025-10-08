مدير شرطة غرب إربد يزور الرائد معاذ الوشاح

الوكيل الإخباري- زار مدير شرطة غرب اربد العميد الركن فاروق الحياري، الرائد معاذ أحمد الوشاح، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، للاطمئنان على سلامته ويرافقه قائد كتيبة درك 15 ورئيس مركز امن المشارع وعدد من ضباط الشرطة.

