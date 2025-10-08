الأربعاء 2025-10-08 06:40 ص
 

مدير شرطة غرب إربد يزور الرائد معاذ الوشاح

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 08-10-2025 06:00 ص

الوكيل الإخباري-   زار مدير شرطة غرب اربد العميد الركن  فاروق الحياري، الرائد معاذ أحمد الوشاح، الذي يرقد على سرير  الشفاء في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، للاطمئنان على سلامته ويرافقه قائد كتيبة درك 15 ورئيس مركز امن المشارع وعدد من ضباط الشرطة. 

ونقل العميد الحياري، تحيات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وكافة منتسبي مديرية الأمن العام متمنين له الشفاء العاجل.

 
 
