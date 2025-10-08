انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في عمان اليوم

ويُشارك في المؤتمر وزراء الصحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن منظمات صحية إقليمية ودولية.
ويركز المؤتمر على مناقشة سُبل تطوير النظم الصحية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما ينسجم مع أهداف خطة العمل الاستراتيجية للصحة الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان نتائج الشامل اليوم
-
انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
المفتش العام للقوات المسلحة يزور مجموعة الضفادع البشرية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
ولي العهد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا
-
مدير شرطة غرب إربد يزور الرائد معاذ الوشاح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
-
المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية يزور مجموعة الضفادع البشرية