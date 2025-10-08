انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في عمان اليوم

08:23 ص

الوكيل الإخباري- تنطلق الأربعاء، في العاصمة عمّان، الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي.





ويُشارك في المؤتمر وزراء الصحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن منظمات صحية إقليمية ودولية.



ويركز المؤتمر على مناقشة سُبل تطوير النظم الصحية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما ينسجم مع أهداف خطة العمل الاستراتيجية للصحة الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي.