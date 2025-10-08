المفتش العام للقوات المسلحة يزور مجموعة الضفادع البشرية

الوكيل الإخباري- زار المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية، أمس الثلاثاء، مجموعة الضفادع البشرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.

واطلع المفتش العام، بحضور قائد القوة البحرية والزوارق الملكية على معرضٍ للمعدات والزوارق الحديثة والآليات المساندة التي جرى تطويرها، لتلبية متطلبات العمل الميداني البحري، بما يضمن للمجموعة القدرة على تنفيذ عملياتها بكفاءة واحترافية عالية.