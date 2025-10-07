الثلاثاء 2025-10-07 02:49 م
 

إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

إرادة ملكية
ارادة ملكية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 02:40 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (207) لسنة 2025 تاريخ 25/9/2025 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي المعهد القضائي (الفوجــين الثانــي والعشريــن والثالث والعشريــن) المذكورين تالياً قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 21/10/2025:اضافة اعلان


. السيد/ فيصل مراد طعمه الصبيحي

. السيد/ شاهين اسامه عطا ابو مياله

. السيدة/ عروب الحسن احمد علي

السيد/ محمد نايف يوسف الثوابيه

. السيد/ معن مصطفى فهد الحايك

. السيدة/ رند محمد شريف نايف خشاشنه

. السيد/ مراد عدنان محمد البحـيري

. السيد/ احمد عمر سليمان الروسان

. السيد/ الحارث محمد عبد الشياب

. السيد/ حمزه عايد محمد النجار

. السيد/ محمد حسين فلاح الحوامده

. السيد/ عامر محمد حمدى طبيشات

. السيد/ احمد نزار عيسى البدران

. السيد/ يوسف سمير شحده الرجــبي

. السيدة/ ديانا وائل احمد حرز اللـه

. السـيد/ سراج الدين محمد عبدالرحمن ابو الحاج

. السيدة/ نور صـلاح يوسف ذيـــاب

. السيدة/ تولين ماهر جهاد ابو ديه

. الســـيدة/ نور الهدى مروان عبد الحي ابو حامده

. السيد/ محمود احمد عواد القضاه

. الســيد/ حمزه جميل عبد المهدي المحادين

. السيدة/ اضواء خالد نواف ابو لباد

. السيد/ محمود عبد اللـه احمد ياسين

. السيد/ محمد احمد سالم ابو زيد

. السيد/ بلال يوسف علي الهبارنه

. السيدة/ ماويه محمد مصطفى العقاربه

. الســـيد/ معتصم سلطان عبد اللـه الشايب

. السيد/ عدي محمد خالد عقلات

. السـيدة/ رزان محمد عبد العزيز الطعاني

. السـيد/ حمزه احمد محمود العموش

. الســيد/ أنس طارق ضامن المومني

. السيد/ يوسف فائق محمد الطراونه

. السيد/ ثامر صايل صالح الطلافيح

. السيد/ مؤيد ايمن خليل الدبايبه

. السيد/ محمود منــير احمد العساف

. السيد/ احمد راتب سلمان الدبـوش

الســيد/ احمد فايز عبد الهادى الشنيكــات

. الســـيد/ علاء محمد خليل الرفوع

. السـيد/ محمود احمد محمود ابو زريق
 
 
