إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

02:40 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (207) لسنة 2025 تاريخ 25/9/2025 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي المعهد القضائي (الفوجــين الثانــي والعشريــن والثالث والعشريــن) المذكورين تالياً قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 21/10/2025: اضافة اعلان





. السيد/ فيصل مراد طعمه الصبيحي



. السيد/ شاهين اسامه عطا ابو مياله



. السيدة/ عروب الحسن احمد علي



السيد/ محمد نايف يوسف الثوابيه



. السيد/ معن مصطفى فهد الحايك



. السيدة/ رند محمد شريف نايف خشاشنه



. السيد/ مراد عدنان محمد البحـيري



. السيد/ احمد عمر سليمان الروسان



. السيد/ الحارث محمد عبد الشياب



. السيد/ حمزه عايد محمد النجار



. السيد/ محمد حسين فلاح الحوامده



. السيد/ عامر محمد حمدى طبيشات



. السيد/ احمد نزار عيسى البدران



. السيد/ يوسف سمير شحده الرجــبي



. السيدة/ ديانا وائل احمد حرز اللـه



. السـيد/ سراج الدين محمد عبدالرحمن ابو الحاج



. السيدة/ نور صـلاح يوسف ذيـــاب



. السيدة/ تولين ماهر جهاد ابو ديه



. الســـيدة/ نور الهدى مروان عبد الحي ابو حامده



. السيد/ محمود احمد عواد القضاه



. الســيد/ حمزه جميل عبد المهدي المحادين



. السيدة/ اضواء خالد نواف ابو لباد



. السيد/ محمود عبد اللـه احمد ياسين



. السيد/ محمد احمد سالم ابو زيد



. السيد/ بلال يوسف علي الهبارنه



. السيدة/ ماويه محمد مصطفى العقاربه



. الســـيد/ معتصم سلطان عبد اللـه الشايب



. السيد/ عدي محمد خالد عقلات



. السـيدة/ رزان محمد عبد العزيز الطعاني



. السـيد/ حمزه احمد محمود العموش



. الســيد/ أنس طارق ضامن المومني



. السيد/ يوسف فائق محمد الطراونه



. السيد/ ثامر صايل صالح الطلافيح



. السيد/ مؤيد ايمن خليل الدبايبه



. السيد/ محمود منــير احمد العساف



. السيد/ احمد راتب سلمان الدبـوش



الســيد/ احمد فايز عبد الهادى الشنيكــات



. الســـيد/ علاء محمد خليل الرفوع



. السـيد/ محمود احمد محمود ابو زريق