إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

. السيد/ فيصل مراد طعمه الصبيحي
. السيد/ شاهين اسامه عطا ابو مياله
. السيدة/ عروب الحسن احمد علي
السيد/ محمد نايف يوسف الثوابيه
. السيد/ معن مصطفى فهد الحايك
. السيدة/ رند محمد شريف نايف خشاشنه
. السيد/ مراد عدنان محمد البحـيري
. السيد/ احمد عمر سليمان الروسان
. السيد/ الحارث محمد عبد الشياب
. السيد/ حمزه عايد محمد النجار
. السيد/ محمد حسين فلاح الحوامده
. السيد/ عامر محمد حمدى طبيشات
. السيد/ احمد نزار عيسى البدران
. السيد/ يوسف سمير شحده الرجــبي
. السيدة/ ديانا وائل احمد حرز اللـه
. السـيد/ سراج الدين محمد عبدالرحمن ابو الحاج
. السيدة/ نور صـلاح يوسف ذيـــاب
. السيدة/ تولين ماهر جهاد ابو ديه
. الســـيدة/ نور الهدى مروان عبد الحي ابو حامده
. السيد/ محمود احمد عواد القضاه
. الســيد/ حمزه جميل عبد المهدي المحادين
. السيدة/ اضواء خالد نواف ابو لباد
. السيد/ محمود عبد اللـه احمد ياسين
. السيد/ محمد احمد سالم ابو زيد
. السيد/ بلال يوسف علي الهبارنه
. السيدة/ ماويه محمد مصطفى العقاربه
. الســـيد/ معتصم سلطان عبد اللـه الشايب
. السيد/ عدي محمد خالد عقلات
. السـيدة/ رزان محمد عبد العزيز الطعاني
. السـيد/ حمزه احمد محمود العموش
. الســيد/ أنس طارق ضامن المومني
. السيد/ يوسف فائق محمد الطراونه
. السيد/ ثامر صايل صالح الطلافيح
. السيد/ مؤيد ايمن خليل الدبايبه
. السيد/ محمود منــير احمد العساف
. السيد/ احمد راتب سلمان الدبـوش
الســيد/ احمد فايز عبد الهادى الشنيكــات
. الســـيد/ علاء محمد خليل الرفوع
. السـيد/ محمود احمد محمود ابو زريق
-
