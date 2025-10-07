مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي أنه وفي صبيحة اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل قطر 600 ملم، والموجود في الشارع الموازي لطريق المطار لكسر نتيجة الأعمال الانشائية لأحد مقاولين القطاع الخاص، مؤكدة بدء كوادرها تنفيذ حل مؤقت لاستئناف أدوار المياه بأسرع وقت ممكن، وسيتم تنفيذ الحل الدائم بعد انتهاء الأدوار .
المناطق المتضررة نتيجة العطل الفني: (مرج الحمام، ناعور، المقابلين، الياسمين، الظهير، البنيات، حي الصحابة)
