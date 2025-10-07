الثلاثاء 2025-10-07 11:59 ص
 

مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” إن خللاً فنيا طارئا أصاب الخط الناقل الرئيسي على طريق المطار صباح اليوم؛ وستعمل كوادرها الفنية على تنفيذ حلول مؤقتة لاستئناف ضخ المياه على مناطق التوزيع التي تضررت جزئياً.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي أنه وفي صبيحة اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل قطر 600 ملم، والموجود في الشارع الموازي لطريق المطار لكسر نتيجة الأعمال الانشائية لأحد مقاولين القطاع الخاص، مؤكدة بدء كوادرها تنفيذ حل مؤقت لاستئناف أدوار المياه بأسرع وقت ممكن، وسيتم تنفيذ الحل الدائم بعد انتهاء الأدوار .


المناطق المتضررة نتيجة العطل الفني: (مرج الحمام، ناعور، المقابلين، الياسمين، الظهير، البنيات، حي الصحابة)

 
 
