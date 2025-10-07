مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

الوكيل الإخباري- قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” إن خللاً فنيا طارئا أصاب الخط الناقل الرئيسي على طريق المطار صباح اليوم؛ وستعمل كوادرها الفنية على تنفيذ حلول مؤقتة لاستئناف ضخ المياه على مناطق التوزيع التي تضررت جزئياً.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي أنه وفي صبيحة اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل قطر 600 ملم، والموجود في الشارع الموازي لطريق المطار لكسر نتيجة الأعمال الانشائية لأحد مقاولين القطاع الخاص، مؤكدة بدء كوادرها تنفيذ حل مؤقت لاستئناف أدوار المياه بأسرع وقت ممكن، وسيتم تنفيذ الحل الدائم بعد انتهاء الأدوار .