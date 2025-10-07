الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف

10:43 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فوزي قاسم أبو دنة، إن سبب توقف مشروع الحديقة المقامة حول مقام الصحابي عبد الرحمن بن عوف يعود لاكتشاف معالم أثرية في الموقع، الأمر الذي استدعى وقف الأعمال بشكل مؤقت.





وأضاف أبو دنة لـ" برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن المشروع يعود إلى عطاء عام 2021، وكان يهدف إلى تأهيل المقام وتنفيذ حديقة محيطة به، إلا أنه عند الكشف المبدئي للموقع في عام 2021 لم يتم رصد أية آثار بسبب وجود طمم (ردميات).



وأوضح أبو دنة أنه عند الشروع في تنفيذ المشروع عام 2023، تبين وجود معالم أثرية واضحة في الموقع، ما استدعى إيقاف العمل فورًا، وبدأت فرق دائرة الآثار بإجراء أعمال التنقيب والتحقق.



وبيّن أن أعمال الكشف بدأت في نيسان 2023 واستمرت حتى نهاية عام 2024، وتم خلالها الكشف عن معلم أثري مميز جدًا، يحتوي على أرضية فسيفسائية وتفاصيل معمارية فريدة.



وأشار إلى أن دائرة الآثار قامت بإبلاغ وزارة الأوقاف من خلال اللجنة الملكية لإعمار مقامات الصحابة، وتم عقد اجتماع معهم لإطلاعهم على نتائج الكشف.



وأكد أبو دنة أنه تم الانتهاء من أعمال التحقق، وتبيّن عدم وجود امتداد للآثار في باقي أجزاء الموقع، مما يسمح باستئناف مشروع الحديقة في الجزء الشمالي من الموقع، بعيدًا عن المنطقة الأثرية.