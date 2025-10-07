كابيتال بنك وبالتعاون مع مركز هيا الثقافي ينظمان فعالية لتعزيز الإبداع والمعرفة

وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات الثقافية والإبداعية، وإشراك الموظفين في أنشطة تطوعية تُحدث أثراً مباشراً ومستداماً في المجتمع.
وقد شهدت الفعالية أنشطة متنوعة وممتعة للأطفال، استهلت بفقرة قصصية قدمتها الكاتبة سوزان غاوي، تلتها ورش تفاعلية في مجالات إبداعية مثل صناعة الشموع، تجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والرسم على الدفوف، في أجواء جمعت بين التعلم والمرح.
ويؤكد كابيتال بنك أن شراكته مع مركز هيا الثقافي هي شراكة ممتدة تقوم على إيمانه برسالة المركز ودوره الرائد في تطوير قدرات الأطفال وتنمية إبداعاتهم. ويعكس هذا التعاون حرص البنك على تعزيز شراكاته المجتمعية من خلال برامج فاعلة ومؤثرة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في التعليم والثقافة هو استثمار في مستقبل الأجيال.
والجدير بالذكر بأن مركز هيا الثقافي تأسس في العام 1976، كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم، وصقل مواهبهم.
-
أخبار متعلقة
-
زين تستقبل رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأستاذة لارا الخطيب ومفوّضي المجلس
-
Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات
-
زين تطرح أجهزة iPhone 17 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها بخيارات متنوعة
-
مجموعة المناصير تستحوذ على كلية لومينوس الجامعية التقنية
-
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية
-
بنك صفوة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول التمويل الإسلامي لموظفي الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي
-
حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده : لم نقم بأية حملات ترويجية ولم نفتتح أي فروع خارج عمان