كابيتال بنك وبالتعاون مع مركز هيا الثقافي ينظمان فعالية لتعزيز الإبداع والمعرفة

الوكيل الإخباري-   في خطوة تجسد إيمانه الراسخ بقوة التعليم كأداة للتغيير الإيجابي، أقام كابيتال بنك، بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، فعالية خاصة احتفالاً باليوم العالمي لمحو الأمية جمعت 50 طفلاً من جمعية قرة العين، تطوع خلالها موظفو البنك لتشجيع الجيل الناشىء على تنمية طاقاتهم الإبداعية. 
 وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات الثقافية والإبداعية، وإشراك الموظفين في أنشطة تطوعية تُحدث أثراً مباشراً ومستداماً في المجتمع.

وقد شهدت الفعالية أنشطة متنوعة وممتعة للأطفال، استهلت بفقرة قصصية قدمتها الكاتبة سوزان غاوي، تلتها ورش تفاعلية في مجالات إبداعية مثل صناعة الشموع، تجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والرسم على الدفوف، في أجواء جمعت بين التعلم والمرح.


ويؤكد كابيتال بنك أن شراكته مع مركز هيا الثقافي هي شراكة ممتدة تقوم على إيمانه برسالة المركز ودوره الرائد في تطوير قدرات الأطفال وتنمية إبداعاتهم. ويعكس هذا التعاون حرص البنك على تعزيز شراكاته المجتمعية من خلال برامج فاعلة ومؤثرة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في التعليم والثقافة هو استثمار في مستقبل الأجيال.


والجدير بالذكر بأن مركز هيا الثقافي تأسس في العام 1976، كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم، وصقل مواهبهم. 

 
 
