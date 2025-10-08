مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

09:46 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد "العرش العبري".