عائلة الدميسي تصدر بياناً حول حادثة اليوم

وجاء في البيان : "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، يستنكر أشقاء المرحوم عبد الكريم الدميسي (ابو احمد) وأبناؤهم الحادث المؤسف الذي أقدم عليه شقيقهم (رائد الدميسي)، والذي أودى بحياة أخيهم عبد الكريم – رحمه الله – إثر خلافات شخصية لا تبرر ولا تفسر هذا الفعل المؤلم".
وختم البيان : "كما نهيب بجميع الأحبة وأبناء وطننا العزيز عدم تفسير الحادثة أو تحميلها ما لا تحتمل من أسباب أو دوافع خارجة عن الحقيقة، تقديرًا واحترامًا لمشاعرنا جميعًا في هذا المصاب الأليم.رحم الله فقيدنا عبد الكريم وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ شقيق مطلق النار فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أُسعف الشخص الآخر وهو قيد العلاج، وجرى ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالجريمة وبوشرت التحقيقات .
