الثلاثاء 2025-10-07 02:48 م
 

عائلة الدميسي تصدر بياناً حول حادثة اليوم

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 07-10-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أصدر اشقاء المرحوم عبد الكريم الدميسي، اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادثة قتل شقيقهم على يد شقيقهم الاخر رائد الدميسي، مؤكدين أن ما حدث كان إثر خلافات شخصية لا تبرر ولا تفسر هذا الفعل المؤلم.

 وجاء في البيان : "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، يستنكر أشقاء المرحوم عبد الكريم الدميسي (ابو احمد) وأبناؤهم الحادث المؤسف الذي أقدم عليه شقيقهم (رائد الدميسي)، والذي أودى بحياة أخيهم عبد الكريم – رحمه الله – إثر خلافات شخصية لا تبرر ولا تفسر هذا الفعل المؤلم".

واضاف البيان ": " إذ نؤكد أننا، كإخوة وأبناء، تجمعنا روابط المحبة والأخوة التي لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية مؤسفة، فإننا نعلن تمسكنا التام بالاحتكام إلى القانون واحترام الإجراءات العدلية، إيمانًا منا بأن العدالة هي السبيل الأمثل لإنصاف الحق وصون النفس".

وختم البيان : "كما نهيب بجميع الأحبة وأبناء وطننا العزيز عدم تفسير الحادثة أو تحميلها ما لا تحتمل من أسباب أو دوافع خارجة عن الحقيقة، تقديرًا واحترامًا لمشاعرنا جميعًا في هذا المصاب الأليم.رحم الله فقيدنا عبد الكريم وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

 

بدوره  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شقيقه وشخص آخر كان برفقته إثر خلافات بينه وبين شقيقه.  

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ شقيق مطلق النار فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أُسعف الشخص الآخر وهو قيد العلاج، وجرى ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالجريمة وبوشرت التحقيقات .

 
 
