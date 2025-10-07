عائلة الدميسي تصدر بياناً حول حادثة اليوم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر اشقاء المرحوم عبد الكريم الدميسي، اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادثة قتل شقيقهم على يد شقيقهم الاخر رائد الدميسي، مؤكدين أن ما حدث كان إثر خلافات شخصية لا تبرر ولا تفسر هذا الفعل المؤلم.



وجاء في البيان : "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، يستنكر أشقاء المرحوم عبد الكريم الدميسي (ابو احمد) وأبناؤهم الحادث المؤسف الذي أقدم عليه شقيقهم (رائد الدميسي)، والذي أودى بحياة أخيهم عبد الكريم – رحمه الله – إثر خلافات شخصية لا تبرر ولا تفسر هذا الفعل المؤلم".

واضاف البيان ": " إذ نؤكد أننا، كإخوة وأبناء، تجمعنا روابط المحبة والأخوة التي لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية مؤسفة، فإننا نعلن تمسكنا التام بالاحتكام إلى القانون واحترام الإجراءات العدلية، إيمانًا منا بأن العدالة هي السبيل الأمثل لإنصاف الحق وصون النفس".



وختم البيان : "كما نهيب بجميع الأحبة وأبناء وطننا العزيز عدم تفسير الحادثة أو تحميلها ما لا تحتمل من أسباب أو دوافع خارجة عن الحقيقة، تقديرًا واحترامًا لمشاعرنا جميعًا في هذا المصاب الأليم.رحم الله فقيدنا عبد الكريم وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .