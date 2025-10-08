إعلان نتائج الشامل اليوم

08:59 ص

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025. اضافة اعلان





ويعقد المؤتمر الصحفي في مركز الجامعة بمدينة السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحا.



وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لهذه الدورة 8369 طالبًا وطالبة من 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.