مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

وفي إطار تسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية بسرعة ودقة، أصبح بإمكانكم الاستعلام بكل سهولة عمّا إذا كان هناك منع سفر بحقك من خلال الخطوات التالية:
اتصل على الرقم 117111 ، أو أرسل رسالة نصية إلى الرقم 94444 .
