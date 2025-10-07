مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حرصًا من إدارة التنفيذ القضائي على حماية حقوق المواطنين وتفادي أي مواقف محرجة أو خسائر قد تنتج عن اكتشاف منع السفر بشكل مفاجئ في المطار، تدعو الجميع إلى التأكد مسبقًا من أوضاعهم القانونية قبل التخطيط للسفر.

