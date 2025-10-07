الثلاثاء 2025-10-07 11:59 ص
 

مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

إدارة التنفيذ القضائي
إدارة التنفيذ القضائي
 
الثلاثاء، 07-10-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حرصًا من إدارة التنفيذ القضائي على حماية حقوق المواطنين وتفادي أي مواقف محرجة أو خسائر قد تنتج عن اكتشاف منع السفر  بشكل مفاجئ في المطار، تدعو الجميع إلى التأكد مسبقًا من أوضاعهم القانونية قبل التخطيط للسفر.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية بسرعة ودقة، أصبح بإمكانكم الاستعلام بكل سهولة عمّا إذا كان هناك منع سفر بحقك من خلال الخطوات التالية:
 
اتصل على الرقم 117111 ، أو أرسل رسالة نصية إلى الرقم 94444 .

 
 
