الولايات المتحدة.. وصول 200 عنصر من الحرس الوطني إلى مقربة من شيكاغو

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول عسكري أميركي، الثلاثاء، بأنّ 200 عنصر من الحرس الوطني وصلوا إلى مقربة من شيكاغو استعدادًا للانتشار في المدينة تنفيذًا لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرّغم من المعارضة التي تبديها السلطات الديمقراطية لهذا الإجراء.





وترامب، الذي وصف المدينة الكبرى في شمال البلاد بأنها "منطقة حرب"، يريد أن يطبّق فيها نفس الحلّ الذي طبّقه في مدن أخرى يسيطر عليها خصومه الديمقراطيون، ألا وهو نشر قوات عسكرية في الشوارع، في إجراء نادر جدًا في الولايات المتحدة.



والثلاثاء، قال مسؤول في البنتاغون طالبًا عدم نشر اسمه إنّ مهمة هؤلاء الجنود في الاحتياط، الآتين من ولاية تكساس، هي حماية "الإجراءات والعملاء والممتلكات الحكومية الفدرالية" لمدة "مبدئية قدرها 60 يومًا".



وكان الرئيس الجمهوري قد أذن في نهاية الأسبوع بنشر 700 من الحرس الوطني في شيكاغو، في قرار أثار حفيظة المسؤولين المحليّين الديمقراطيين الذين لجأوا إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من تنفيذ هذه الخطوة.



وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يُتّخذ سابقًا في ظروف استثنائية.



ونشر ترامب الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين.