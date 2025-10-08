الأربعاء 2025-10-08 06:41 ص
 

ولي العهد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
 
الوكيل الإخباري-   يبدأ سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، تليها زيارة عمل إلى بريطانيا.اضافة اعلان


ومن المقرّر أن يلتقي سمو ولي العهد في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين.
 
 
