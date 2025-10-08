الأربعاء 2025-10-08 11:33 ص
 

وفاة طفل دهساً في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 08-10-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه جرى التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس طفل يبلغ من العمر سنتين في حي المزارع بماركا من قبل سائق شاحنة نقل مياه (صهريج).اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه جرى التعامل مع حادث قطع إشارة حمراء، نتج عنه أضرار مادية وإصابة متوسطة.
 
 
