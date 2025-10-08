وفاة طفل دهساً في عمان

09:11 ص

الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه جرى التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس طفل يبلغ من العمر سنتين في حي المزارع بماركا من قبل سائق شاحنة نقل مياه (صهريج).





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه جرى التعامل مع حادث قطع إشارة حمراء، نتج عنه أضرار مادية وإصابة متوسطة.