ميداس تطلق علامة الأثاث الألمانية KARE Design حصريًا في الأردن

ويضع هذا الافتتاح عشاق التصميم المميز أمام تجربة استثنائية تجمع بين الجودة الألمانية والجرأة في الابتكار، حيث تشتهر KARE منذ تأسيسها عام 1981 بتقديم مجموعات غير تقليدية تمزج بين الألوان والأفكار الفنية العصرية مع الحرفية العالية. وتمكنت العلامة من التوسع إلى أكثر من 100 متجر حول العالم، لتصبح اليوم من أبرز الأسماء في عالم الأثاث المبتكر.
وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في معرض ميداس حضور إدارة الشركتين وعدد من الضيوف والإعلاميين، حيث تم الكشف عن التشكيلة الجديدة من الأثاث والإكسسوارات التي تقدمها KARE لعملاء السوق الأردني لأول مرة. وتمتاز هذه التشكيلة بأنها تعكس الذوق الأوروبي الحديث وتمنح المساحات الداخلية لمسة من الحيوية والطاقة.
وقال مدير عام التجزئة في ميداس، السيد بشار قرة باش:
"يسعدنا أن نكون الوجهة الحصرية لعلامة KARE العالمية في الأردن، وهو ما يعكس رؤيتنا في توفير تجربة تسوّق استثنائية لعملائنا تجمع بين الفخامة، التنوع، والابتكار."
من جانبه، أكد السيد بيتر شونهوفن، ممثل KARE، أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسيرة العلامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن السوق الأردني يُعد وجهة واعدة لعشاق الأثاث المميز الباحثين عن كل ما هو مختلف وخارج عن المألوف.
وبذلك، تدعو ميداس عملاءها في الأردن لزيارة منطقة KARE الجديدة داخل معارضها، والاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة تجمع بين الفن، التصميم العصري، والجودة الألمانية.
