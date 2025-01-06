وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية

ووفقا لوزارة الخارجية، جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية وخاصةً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين.
وسيعقد الصفدي ونظيره التركي فيدان مؤتمرا صحفيا في تركيا.
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