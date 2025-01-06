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وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 06-01-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، الاثنين مباحثات موسعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن.

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ووفقا لوزارة الخارجية، جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية وخاصةً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين.


وسيعقد الصفدي ونظيره التركي فيدان مؤتمرا صحفيا في تركيا.

 
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