 
الأربعاء 2024-12-18 10:22 م
 

وزير الخارجية يؤكد عمق علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 18-12-2024 08:54 م
الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكه.اضافة اعلان


وأكد الصفدي وسويكه خلال الاتصال عمق علاقات الشراكة الراسخة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والحرص على تعزيزها تعاونا أشمل في مختلف المجالات.

وهنأ الصفدي سويكه بتوليها مسؤولياتها الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للعلاقات مع الاتحاد وتثمينه لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة.

كما أكد الصفدي وسويكه أهمية المحادثات المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتجية في أقرب وقت ممكن.

وبحث الصفدي والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكه تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي.

كما بحث الصفدي وسويكه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان على غزة والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.

الصفدي وسويكه بحثا أيضا، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم المملكة والاتحاد إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ وحدتها وسيادتها، وتضمن حقوق جميع مواطنيها.

واتفق الصفدي وسويكه على إدامة التواصل والعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
 
gnews

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