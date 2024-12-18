وزير الخارجية يؤكد عمق علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

وأكد الصفدي وسويكه خلال الاتصال عمق علاقات الشراكة الراسخة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والحرص على تعزيزها تعاونا أشمل في مختلف المجالات.
وهنأ الصفدي سويكه بتوليها مسؤولياتها الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للعلاقات مع الاتحاد وتثمينه لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة.
كما أكد الصفدي وسويكه أهمية المحادثات المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتجية في أقرب وقت ممكن.
وبحث الصفدي والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكه تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي.
كما بحث الصفدي وسويكه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان على غزة والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.
الصفدي وسويكه بحثا أيضا، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم المملكة والاتحاد إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ وحدتها وسيادتها، وتضمن حقوق جميع مواطنيها.
واتفق الصفدي وسويكه على إدامة التواصل والعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس
-
المومني: الأردن يستذكر شهداء قلعة الكرك ويؤكد استمرار حربه ضد الإرهاب
-
الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو
-
مشاريع سياحية واستثمارية في بلديتي المفرق والسرحان
-
"الاقتصاد الرقمي" تنظم معرض الشباب والتكنولوجيا
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا