وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الروسي

وبحث الوزيران، جهود حل الأزمة السورية وضرورة التوصل لحل سياسي ينهي هذه الأزمة ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الأردن وروسيا، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.
جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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