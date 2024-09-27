وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الروسي

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية وكل ما ترتكبه إسرائيل مما يدفع إلى هاوية حرب إقليمية.

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وبحث الوزيران، جهود حل الأزمة السورية وضرورة التوصل لحل سياسي ينهي هذه الأزمة ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.



وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الأردن وروسيا، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.