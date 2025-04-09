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وزير الخارجية يلتقي وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 09-04-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-    استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وفدا من منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" الأميركية، في لقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وأكد الصفدي، خلال اللقاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأهمية وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.


واستعرض الصفدي جهود الأردن في إرساء السلام وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة.

 
gnews

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