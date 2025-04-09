وزير الخارجية يلتقي وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وفدا من منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" الأميركية، في لقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وأكد الصفدي، خلال اللقاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأهمية وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.