وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، ونظيره الفلسطيني رزق سليمية، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق الأمن الغذائي بين الجانبين.

اضافة اعلان