السبت 2025-11-29 07:08 م

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

السبت، 29-11-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، ونظيره الفلسطيني رزق سليمية، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق الأمن الغذائي بين الجانبين.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق في الإجراءات الفنية وتطوير آليات العمل المشترك بصورة مستدامة، وناقشا بنود الرزنامة الزراعية وتبادل المحاصيل والمنتجات الزراعية في مجالات الخضار والفواكه، إضافة إلى التعاون في محاور الثروة الحيوانية.

 
 


وزارة الزراعة

