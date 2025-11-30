غارات إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات واسعة لنسف وتدمير ما تبقى من مبان وبنى تحتية خلف الخط الأصفر في مختلف مناطق قطاع غزة.
