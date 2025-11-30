الأحد 2025-11-30 05:46 ص

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

غزة
غزة
الأحد، 30-11-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام باستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بعدد من الغارات الجوية فجر اليوم الأحد.اضافة اعلان


ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات واسعة لنسف وتدمير ما تبقى من مبان وبنى تحتية خلف الخط الأصفر في مختلف مناطق قطاع غزة.
 
 


