وزير الزراعة يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع التعاوني

جاء خلال رعايته اليوم الاثنين، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، احتفالا أقامته المؤسسة لتكريم عدد من الموظفين المتقاعدين والحاصلين على درجات علمية، والمديريات الفائزة بجائزة الوحدة التنظيمية المتميزة.
وقال الحنيفات: إن للتعاونيات دوراً تنموياً رائداً على شتى الصُعِد، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولأهميتها في المجتمعات أعلنت الأمم المتحدة عام 2025، السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار (التعاونيات تبني الرخاء للجميع)، مشيراً إلى العمل على إطلاق جملة من الفعاليات ذات العلاقة بهذه الاحتفالية الدولية.
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