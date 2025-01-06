وزير الزراعة يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع التعاوني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، المهندس خالد الحنيفات، اهتمام الحكومة بدعم القطاع التعاوني باعتباره من أهم الوسائل للحدَّ من الفقر والبطالة في المجتمع، لذلك تنظر إليه بعين الرعاية والأهمية في ظل التوجيهات الملكية لدعم الجمعيات التعاونية في مناطق البادية والريف والأطراف.

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جاء خلال رعايته اليوم الاثنين، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، احتفالا أقامته المؤسسة لتكريم عدد من الموظفين المتقاعدين والحاصلين على درجات علمية، والمديريات الفائزة بجائزة الوحدة التنظيمية المتميزة.