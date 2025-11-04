وزير السياحة والآثار: تطوير المنتج السياحي وتنمية السياحة في صلب خططنا لمحافظتي الطفيلة والكرك

08:07 م

الوكيل الإخباري- زار وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على واقع القطاع السياحي ومستوى الخدمات المقدمة للزوار بالمحافظة، حيث التقى خلال الزيارة ممثلين عن القطاع السياحي ومزودي الخدمات، مؤكدًا أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة لإعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير المنتجات السياحية في المحافظة بمسارات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وأن العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة عبر لقاءات وجلسات إضافية مع الشركاء للتوافق على أولويات المشاريع والمبادرات السياحية. اضافة اعلان





كما زار وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين محافظة الكرك برفقة محافظ الكرك قبلان الشريف، للوقوف على سير العمل في عدد من المشاريع ومتابعة الخطط الرامية إلى تطوير المنتج السياحي والنهوض بالسياحة في المحافظة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم المشاريع النوعية في المحافظة، مثل مشروع التلفريك الذي جرى وضع التصور الأولي له، إلى جانب المبادرات الهادفة لتنمية السياحة.