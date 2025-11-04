وزير السياحة والآثار: تطوير المنتج السياحي وتنمية السياحة في صلب خططنا لمحافظتي الطفيلة والكرك

كما زار وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين محافظة الكرك برفقة محافظ الكرك قبلان الشريف، للوقوف على سير العمل في عدد من المشاريع ومتابعة الخطط الرامية إلى تطوير المنتج السياحي والنهوض بالسياحة في المحافظة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم المشاريع النوعية في المحافظة، مثل مشروع التلفريك الذي جرى وضع التصور الأولي له، إلى جانب المبادرات الهادفة لتنمية السياحة.
