وزير السياحة يلتقي وفداً من أجهزة الأمن السياحي في السعودية والكويت

تعيين يزن الخضير أمينًا عامًا لوزارة السياحة بعد إحالة البلعاوي للتقاعد
الوكيل الإخباري-    التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة محمد المجالي، وفداً من أجهزة الأمن السياحي من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، الذي يزور المملكة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والأمني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي.

وأكد حجازين خلال اللقاء، أهمية الأسواق الخليجية، خاصة السوقين السعودي والكويتي بالنسبة للسياحة الأردنية، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن بالدول الشقيقة وما تشكله من قاعدة متينة لتطوير التعاون السياحي المشترك.


وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الشرطة السياحية في المملكة والتعاون القائم معها في تنظيم القطاع، مبينا أن الوزارة تولي الرقابة وتعزيز الجودة أهمية قصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح.

 
 
