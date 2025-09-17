وزير السياحة يلتقي وفداً من أجهزة الأمن السياحي في السعودية والكويت

وأكد حجازين خلال اللقاء، أهمية الأسواق الخليجية، خاصة السوقين السعودي والكويتي بالنسبة للسياحة الأردنية، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن بالدول الشقيقة وما تشكله من قاعدة متينة لتطوير التعاون السياحي المشترك.
وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الشرطة السياحية في المملكة والتعاون القائم معها في تنظيم القطاع، مبينا أن الوزارة تولي الرقابة وتعزيز الجودة أهمية قصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح.
