وزير السياحة يلتقي وفداً من أجهزة الأمن السياحي في السعودية والكويت

الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة محمد المجالي، وفداً من أجهزة الأمن السياحي من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، الذي يزور المملكة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والأمني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي.

اضافة اعلان



وأكد حجازين خلال اللقاء، أهمية الأسواق الخليجية، خاصة السوقين السعودي والكويتي بالنسبة للسياحة الأردنية، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن بالدول الشقيقة وما تشكله من قاعدة متينة لتطوير التعاون السياحي المشترك.