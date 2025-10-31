وزير الشباب يرعى فعاليات مؤتمر "تيرا برين"

الوكيل الإخباري- رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر Tera Brain 3، الذي نظمته مبادرة Tera Brain في غرفة صناعة عمان، المنصة الشبابية التي تعنى بالإبداع والابتكار، وتسليط الضوء على طاقات الشباب الأردني في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور العدوان خلال كلمته، أن المؤتمر بات علامة مضيئة في مسيرة الإبداع الشبابي، مشيراً إلى أن الشباب الأردني قادر على تحويل الأفكار إلى واقع، والتحديات إلى فرص، بفضل ما يمتلكه من فكر وطموح وإرادة.



وبين الدكتور العدوان، أن اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال يأتي انسجاماً مع متطلبات المرحلة الراهنة، حيث أصبحت التكنولوجيا عنصراً رئيسياً يعيد تشكيل مفاهيم العمل والإنتاج والتعليم.



وأوضح الدكتور العدوان، أن الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر وأداة النهضة الجديدة، داعياً إلى توظيف التكنولوجيا في خدمة القضايا والتحديات المجتمعية، ومؤكداً أهمية اكتساب مهارات المستقبل وبناء وعيٍ ريادي يقوم على الإبداع والمسؤولية.



وأكد الدكتور العدوان، أن القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تولي الشباب اهتماماً كبيراً إيماناً بقدراتهم، وتعتبر الاستثمار في عقولهم الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن.



وختم الدكتور العدوان كلمته بالتأكيد على أن وزارة الشباب ماضية في دعم المبادرات الشبابية وتمكين المبدعين، لافتاً أن هذه الفعالية تشكل خطوة جديدة نحو بناء وعي رقمي وريادي، يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق السلام والتنمية.



من جانبه، بين أحمد ذياب، مؤسس مبادرة تيرا برين، أن هذه المبادرة جاءت بهدف رصد الأفكار الشبابية المبدعة وتسليط الضوء عليها بما يتناسب مع الأثر الإيجابي لها، لافتًا بأن المبادرة تستهدف أيضاً دعم الأعمال التطوعية وتسليط الضوء على أثرها الإيجابي في المجتمع.



وتضمنت فعاليات المؤتمر عدة جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث تناولت الجلسة الأولى مستقبل الصناعات والأعمال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، فيما تناولت الجلسة الثانية محور الريادة والابتكار من الفكرة إلى الاستثمار.