وزير الصحة يعد بحل مشكلة مواعيد صور الاشعة بالمستشفيات الحكومية

وأوضح الدكتور البدور أن الخطة تتضمن زيادة عدد الفحوصات الشهرية في خمسة مستشفيات رئيسية، والتي تشهد تكدسًا وتأخرًا كبيرًا في مواعيد الصور (البشير، الحسين، السلط الجديد، الزرقاء الحكومي، الأميرة بسمة، والكرك الحكومي)، بحيث ترتفع من 5,700 إلى نحو 13,000 صورة شهريًا، أي بزيادة تُقدّر بأكثر من 7,000 صورة.
ولتحقيق هذا الهدف، بين البدور أنه سيتم إعادة هيكلة جداول العمل لتشمل دوام الفترات المسائية (شفت B) لفنيي الأشعة، بالإضافة إلى تفعيل دوام أيام السبت في تسعة مستشفيات، تشمل المستشفيات الخمسة المذكورة، إضافة إلى مستشفيات (التوتنجي، معاذ بن جبل، الرمثا، النديم)، وتوزيع المرضى عليهم. كما ستبدأ بعض هذه المستشفيات بإجراء الفحوصات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، في خطوة تهدف إلى رفع القدرة التشغيلية وتقليل زمن الانتظار.
وأكد البدور أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحل مشكلة تراكم قوائم الانتظار لتصوير الرنين المغناطيسي، مع تحقيق تحسّن واضح في سرعة التشخيص خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة ستُجري مراجعة دورية للنتائج لضمان الالتزام بالأهداف المرسومة، ضمن إطار سياسة تعتمد على تنظيم الطلبات بناءً على أولويات طبية دقيقة.
