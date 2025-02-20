وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل في الطفيلة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس مركز صحي القادسية الشامل في محافظة الطفيلة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف شاتزيسافاس، وممثل عن سفير إسبانيا لدى الأردن.



ويعد المركز الصحي الجديد، الذي تم إنشاؤه بتمويل منحة إسبانية بقيمة 1.55 مليون دينار، إضافة مهمة إلى البنية التحتية الصحية في المنطقة، إذ يمتد على مساحة بناء تقدر بـ 1680 مترًا مربعًا.



وأكد الوزير الهواري أن افتتاح مركز القادسية الصحي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات الصحية في مستشفياتها ومراكزها الصحية، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية لتقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة للمواطنين.





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