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وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل في الطفيلة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الخميس، 20-02-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس مركز صحي القادسية الشامل في محافظة الطفيلة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف شاتزيسافاس، وممثل عن سفير إسبانيا لدى الأردن.

ويعد المركز الصحي الجديد، الذي تم إنشاؤه بتمويل منحة إسبانية بقيمة 1.55 مليون دينار، إضافة مهمة إلى البنية التحتية الصحية في المنطقة، إذ يمتد على مساحة بناء تقدر بـ 1680 مترًا مربعًا.

وأكد الوزير الهواري أن افتتاح مركز القادسية الصحي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات الصحية في مستشفياتها ومراكزها الصحية، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية لتقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة للمواطنين.

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وأشاد الهواري خلال حفل الافتتاح، الذي حضره أيضًا محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي ساهم في تطوير البنية التحتية الصحية في محافظة الطفيلة.

وأضاف الهواري أن المركز الصحي الجديد يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في الطفيلة، وهو جزء من خطة وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى خدمات صحية متميزة، مع الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة، التي ستشمل حوالي مليوني مستفيد.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف شاتزيسافاس التزام الاتحاد بدعم تطوير النظام الصحي في الأردن، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة.

كما أشادت مندوبة سفير إسبانيا ماريا كريستينا بالمشروع، معتبرة أنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الخدمات الصحية المقدمة في مناطق الطفيلة التي كانت تعاني من تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.

ويُتوقع أن يخدم مركز القادسية الصحي الشامل حوالي 10 آلاف شخص من سكان القادسية، بالإضافة إلى 30 ألف شخص من القرى المجاورة. ويحتوي المركز على مجموعة من العيادات المتخصصة، مثل عيادة النساء والتوليد، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، بالإضافة إلى مختبر متطور وأشعة وصيدلية.

يُذكر أن مشروع "رعاية" الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم نظام الصحة العامة في الأردن، وخاصة لتحسين إدارة ورعاية الأمراض غير السارية في مناطق مثل الطفيلة وعجلون والمفرق.


 
gnews

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