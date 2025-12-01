وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

01:33 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات التي تقدمت بطلب للاستيراد.





وقال الخرابشة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الأسطوانات البلاستيكية تخضع للفحص في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث جرى فحص 135 ألف أسطوانة حتى الآن.



وأضاف أن مواصفات الاستيراد تتماشى مع المواصفات العالمية وتراعي أعلى اشتراطات السلامة والصحة.



وأشار الخرابشة إلى أن الشركة تعمل على إكمال الاشتراطات وخاصة من الدفاع المدني للحصول على رخصة تعبئة وتخزين هذه الأسطوانات.



وبيّن أن هناك شركتين تقدمتا بطلبات لاستيراد الأسطوانات البلاستيكية إلى الأردن.



