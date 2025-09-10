وزير المياه يبحث والقائم بأعمال السفارة الأميركية التحديات المائية

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الأردن بيتر شيه، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

اضافة اعلان



وحسب بيان صحفي للوزارة، عبر أبو السعود عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة وخاصة حكومة وشعب الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.