وزير المياه يبحث والقائم بأعمال السفارة الأميركية التحديات المائية

الوكيل الإخباري-   بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الأردن بيتر شيه، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

وحسب بيان صحفي للوزارة، عبر أبو السعود عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة وخاصة حكومة وشعب الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.


من جهته، أكد شيه اهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال إدارة المياه الحديثة، ودعم الولايات المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة، مثمنا جهود وإنجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي.

 
 
