الأوقاف تُكلّف الدكتور محمد الطوالبة ناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة

01:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757020 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تكليف الدكتور محمد الطوالبة ناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة، إلى جانب مهامه الوظيفية. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير أدائها الإعلامي وتعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام والرأي العام.



ويتمتع الدكتور الطوالبة بخبرة أكاديمية وإدارية في مجالات العمل السياسي والبرلماني والإعلامي، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الحضور الإعلامي المؤسسي للوزارة، وبما يخدم رسالتها الدينية والوطنية.

تم نسخ الرابط





