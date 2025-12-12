الأوقاف تُكلّف الدكتور محمد الطوالبة ناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير أدائها الإعلامي وتعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام والرأي العام.
ويتمتع الدكتور الطوالبة بخبرة أكاديمية وإدارية في مجالات العمل السياسي والبرلماني والإعلامي، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الحضور الإعلامي المؤسسي للوزارة، وبما يخدم رسالتها الدينية والوطنية.
