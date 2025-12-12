تسمية الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

وجاء في الرسالة التي وقعها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول أنه تم تعيين صالح لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ أول كانون الثاني 2026.
وكشفت الوثيقة أن هذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
