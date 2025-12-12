تسمية الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

01:31 م

الوكيل الإخباري- أظهرت رسالة، الجمعة، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح اختير ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.





وجاء في الرسالة التي وقعها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول أنه تم تعيين صالح لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ أول كانون الثاني 2026.



وكشفت الوثيقة أن هذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

