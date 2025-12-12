الجمعة 2025-12-12 02:05 م

تسمية الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

الرئيس العراقي السابق برهم صالح
الرئيس العراقي السابق برهم صالح
الجمعة، 12-12-2025 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت رسالة، الجمعة، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح اختير ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.اضافة اعلان


وجاء في الرسالة التي وقعها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول أنه تم تعيين صالح لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ أول كانون الثاني 2026.

وكشفت الوثيقة أن هذا التعيين مؤقت ويحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 
 


