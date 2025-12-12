وفاة 5 اشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس إثر تسرّب غاز المدفأة بمنطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وبيّن الناطق الإعلامي أن الوفيات هم (أم وأطفالها) وتتراوح أعمارهم ما بين (١١–١٤) سنة من جنسية عربية، حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وتجدّد مديرية الأمن العام تشديدها على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة، وتفقد خراطيم الغاز الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة باستمرار، واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة، وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، مهيبةً بالجميع اتباع هذه الخطوات وعدم الاستهانة بها.