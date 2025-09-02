وزير النقل: تشغيل الأردنيين وتمكينهم أولوية في خطط تطوير القطاع

06:03 م

الوكيل الإخباري- عقد وزير النقل اليوم في مبنى الوزارة سلسلة اجتماعات منفصلة مع مجموعة المطار الدولي، والنقابة اللوجستية، وغرفة تجارة الأردن، ونقابة تأجير السيارات السياحية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل في قطاع النقل والقطاعات المرتبطة به، والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يخدم المصلحة الوطنية.





وأكد الوزير خلال جميع اللقاءات على أهمية إيلاء الاهتمام بالأيدي العاملة الأردنية وتوسيع فرص تشغيلها، مع التركيز على دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بوصفها ركيزة أساسية في منظومة التنمية الوطنية.



وفي اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفليير، بحث الوزير آخر المستجدات المتعلقة بخطط التوسعة في مطار الملكة علياء الدولي، مشدداً على ضرورة توفير أفضل الخدمات للمسافرين وتعزيز دور الموظف الأردني وتشغيله، كما تطرق اللقاء إلى موضوع تحسين مداخل المطار وتطوير البنية التحتية المساندة.



كما التقى الوزير رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب وعضو غرفة تجارة الأردن خطاب البناء، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ودور النقل في تعزيز التجارة والخدمات، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز دوره الحيوي، مع التشديد على أولوية العمالة الأردنية.



وفي لقاء آخر مع رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة وأعضاء النقابة، وبحضور الخرابشة، استمع الوزير إلى ملاحظات القطاع ومطالبه الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال هيئة النقل البري لن تتوانى عن دعم هذا القطاع الحيوي، شريطة الالتزام بتوظيف العمالة الأردنية وتمكينها.



وشدد الوزير في كل اللقاءات أن جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص يعملون مع وزارة النقل لهدف واحد، يتمثل في تعزيز منظومة النقل والقطاعات المساندة لها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.