وفاة أردني في السعودية وعائلته تناشد الجهات المعنية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- توفّي مواطن أردني يعمل سائقًا على حافلة معتمرين في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير وقع أثناء عودته من مكة المكرمة بعد إيصال معتمرين، وفق ما أفادت به عائلته.

