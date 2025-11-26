الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

وفاة أردني في السعودية وعائلته تناشد الجهات المعنية

الأربعاء، 26-11-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- توفّي مواطن أردني يعمل سائقًا  على حافلة معتمرين في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير وقع أثناء عودته من مكة المكرمة بعد إيصال معتمرين، وفق ما أفادت به عائلته.

وقالت أسرة الفقيد لموقع "الوكيل الإخباري" إن الحادث وقع أثناء رحلة العودة، حيث كان المرحوم داخل الحافلة بجانب السائق الآخر فقط، والذي كان يقود الحافلة و أُصيب ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشدت العائلة الجهات المعنية في الأردن والسعودية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان ابنهم إلى المملكة لدفنه في مسقط رأسه.

 
 
