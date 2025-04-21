وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور على طريق جابر - المفرق، وتحديدًا بعد دوّار الدبّابة بنحو كيلومترين، حيث تدهورت مركبة ما أدى إلى وفاة طفلة، وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ووصفت حالتهم بـ"المتوسطة". اضافة اعلان





وأشارت عبر تقريرها المروري اليوم إلى وقوع حادث تدهور آخر على الطريق الصحراوي، قبل جسر الحسا باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة وأصيب 5 أشخاص بإصابات متوسطة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.



ولفتت إلى أن التغيير المفاجئ في المسرب يُعد من الأسباب المباشرة وراء وقوع الحادثين، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر، خصوصًا على الطرق الخارجية.