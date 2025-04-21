وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق

وأشارت عبر تقريرها المروري اليوم إلى وقوع حادث تدهور آخر على الطريق الصحراوي، قبل جسر الحسا باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة وأصيب 5 أشخاص بإصابات متوسطة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.
ولفتت إلى أن التغيير المفاجئ في المسرب يُعد من الأسباب المباشرة وراء وقوع الحادثين، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر، خصوصًا على الطرق الخارجية.
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