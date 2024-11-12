وفاة وأربع إصابات بحوادث على الطريق الصحراوي

وعللت إدارة السير أسباب الحادث بأنه نتج عن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية .
وأفادت الإدارة أيضاً بوقوع حادث تصادم في منطقة وادي عربة وتحديداً بعد محطة السلماني بـ 5كم باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم
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