وفاة وأربع إصابات بحوادث على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- تسبب حادث دهس على الطريق الصحراوي وتحديداً بمنطقة الحميّمة بوفاة سيدة بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير . اضافة اعلان





وعللت إدارة السير أسباب الحادث بأنه نتج عن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية .



وأفادت الإدارة أيضاً بوقوع حادث تصادم في منطقة وادي عربة وتحديداً بعد محطة السلماني بـ 5كم باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم