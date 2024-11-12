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وفاة وأربع إصابات بحوادث على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:16 ص

الوكيل الإخباري-  تسبب حادث دهس على الطريق الصحراوي وتحديداً بمنطقة الحميّمة بوفاة سيدة بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .اضافة اعلان


وعللت إدارة السير أسباب الحادث بأنه نتج عن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية .

وأفادت الإدارة أيضاً بوقوع حادث تصادم في منطقة وادي عربة وتحديداً بعد محطة السلماني بـ 5كم باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم

 
gnews

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