وفد طلاب ياباني يزور مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج القيادة للمدارس

الوكيل الإخباري- استقبلت مؤسسة ولي العهد وفدا من اليابان في مقرها في عمان، ضمن فعاليات برنامج القيادة للمدارس، أحد برامج المؤسسة والمندرج ضمن مسار القيادة، والمنفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز جسور التبادل الثقافي بين الشباب في الأردن واليابان، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والقيادة والمسؤولية المجتمعية من خلال الحوار والأنشطة المشتركة.