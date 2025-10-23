وفد طلاب ياباني يزور مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج القيادة للمدارس

وهدفت الزيارة إلى تعزيز جسور التبادل الثقافي بين الشباب في الأردن واليابان، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والقيادة والمسؤولية المجتمعية من خلال الحوار والأنشطة المشتركة.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد الياباني على مسارات عمل المؤسسة وبرامجها وفرصها الموجهة لتمكين الشباب في جميع محافظات المملكة، كما التقى الطلبة بـ«فرسان وفارسات» برنامج القيادة للمدارس، الذين شاركوا في السنوات السابقة في برنامج التبادل الثقافي في اليابان.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان
-
السير : إغلاق جسر الثامن الليلة
-
وزير العمل في جولة ميدانية في معان يزور فرع إنتاجي بالحسينية
-
حادث سير في طبربور
-
توضيح من وزارة العدل حول بدائل عقوبة الحبس
-
انقلاب مركبة على حرم إشارة السفارة الصينية بالرابية - صورة
-
بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة