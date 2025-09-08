ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

الوكيل الإخباري- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اليوم الاثنين، سير العمل بمشاريع المجلس.

اضافة اعلان



وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025 الذي عقده المجلس، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي.