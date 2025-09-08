ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025 الذي عقده المجلس، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي.
وأوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يساهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة.
ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية.
