الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه
ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه
 
الإثنين، 08-09-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-    تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اليوم الاثنين، سير العمل بمشاريع المجلس.

اضافة اعلان


وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025 الذي عقده المجلس، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي.


وأوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يساهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة.
ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

شؤون برلمانية الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

ت

أخبار محلية عاجل الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين

j

أخبار محلية العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان

"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

أخبار محلية "طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

بلدية مؤاب

أخبار محلية بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

30 ألف مراجع و1,647 عملية في المستشفى الميداني جنوب غزة منذ تموز

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي



 
 





الأكثر مشاهدة