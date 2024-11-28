ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

واستمع سموه إلى إيجازين من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والمديرة التنفيذية لجمعية "همتنا صحة" الدكتورة فادية سمارة عن المشروع، الذي يأتي ضمن اتفاقية موقعة بين وزارة الصحة والجمعية، لإعادة تأهيل 25 مركزا صحيا شاملا في مختلف مناطق المملكة.
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