ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

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الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في محافظة الكرك، اليوم الخميس، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل الهادف إلى تحسين جودة الخدمات. اضافة اعلان





واستمع سموه إلى إيجازين من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والمديرة التنفيذية لجمعية "همتنا صحة" الدكتورة فادية سمارة عن المشروع، الذي يأتي ضمن اتفاقية موقعة بين وزارة الصحة والجمعية، لإعادة تأهيل 25 مركزا صحيا شاملا في مختلف مناطق المملكة.